В Томске создают новый способ выявления патологий у недоношенных детей

Ученые Сибирского государственного медицинского университета в Томской области разрабатывают диагностическую панель для раннего выявления бронхолегочной дисплазии и нарушения костной ткани у недоношенных детей с очень низкой массой тела. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Особенность нового подхода — комплексный анализ. Ученые исследуют не только стандартные биохимические показатели, но и отдельные генетические маркеры, связанные с формированием костной ткани, а также особенности гормонального фона недоношенного ребенка. В работе лаборатории используют масс-спектрометры. Один прибор выявляет сверхнизкие концентрации биомаркеров в сложных средах, второй работает с крупными молекулами: белками и пептидами.
«Диагностика начинается с первых суток жизни: мы берем каплю крови, затем повторяем анализ через две недели, когда ребенок еще находится на интенсивной терапии или ИВЛ. Но стандартная статистическая рекомендация не всегда дает результат — у части детей все равно случаются переломы. Наша задача — по комплексу метаболических, генетических и гормональных показателей разделить пациентов на группы: тем, у кого риск низкий, достаточно наблюдения, детям со средним риском потребуется более частый контроль, а для группы высокого риска мы должны изменить тактику лечения», — подчеркнул декан педиатрического факультета Сибирского медуниверситета Виктор Желев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.