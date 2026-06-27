В Томске создают новый способ выявления патологий у недоношенных детей

«Диагностика начинается с первых суток жизни: мы берем каплю крови, затем повторяем анализ через две недели, когда ребенок еще находится на интенсивной терапии или ИВЛ. Но стандартная статистическая рекомендация не всегда дает результат — у части детей все равно случаются переломы. Наша задача — по комплексу метаболических, генетических и гормональных показателей разделить пациентов на группы: тем, у кого риск низкий, достаточно наблюдения, детям со средним риском потребуется более частый контроль, а для группы высокого риска мы должны изменить тактику лечения», — подчеркнул декан педиатрического факультета Сибирского медуниверситета Виктор Желев.