Под Волгоградом задержали дальнобойщика за пьяную езду на КамАЗе

Дорожные инспекторы задержали иногороднего дальнобойщика, который сел за руль сразу после употребления алкоголя.
Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на посту ДПС в городе Волжском. Сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовую автомашину марки КамАЗ с полуприцепом для стандартной проверки документов. За рулем транспортного средства находился 44-летний житель Твери.
В ходе беседы инспекторы почувствовали резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование. Водитель сначала отказался, но затем потребовал доставить его в медицинское учреждение, где врач-нарколог официально подтвердил состояние опьянения.
Задержанный пояснил, что приехал в регион ради доставки груза в один из местных сетевых магазинов. После завершения разгрузки мужчина решил выпить спиртного, а затем сразу отправился в обратный путь до Твери, надеясь избежать встречи с полицейскими.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Грузовой автомобиль изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку для ответственного хранения.