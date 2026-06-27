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С территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья

Хинштейн: всего с территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», — написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

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