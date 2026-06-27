Автокредиты не теряют спроса у жителей Волгоградской области

— Последние девять месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей. Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, — заявил директор по маркетингу Национального бюро Алексей Волков. — Важно отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования.