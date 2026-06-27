Под Гурьевском водитель «Ауди» сбил 7-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

В Гурьевском районе вечером в пятницу произошло ДТП, в котором пострадал малолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла 26 июня около 18:20 на автодороге Родники — Курган в поселке Низовье. Автомобиль «Ауди» под управлением водителя 2004 года рождения совершил наезд на велосипедиста 2019 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
«В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.