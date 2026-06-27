Под Гурьевском водитель «Ауди» сбил 7-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

По предварительным данным, авария произошла 26 июня около 18:20 на автодороге Родники — Курган в поселке Низовье. Автомобиль «Ауди» под управлением водителя 2004 года рождения совершил наезд на велосипедиста 2019 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.