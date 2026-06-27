Вместе мечтали, вместе творили: хабаровчане отпраздновали День молодежи

На набережной Хабаровска в честь праздника всех молодых провели тематический фестиваль с игровыми площадками, фотозонами и динамичной концертной программой. Организаторы предусмотрели всё до тонкостей, так что никто не остался без любимого развлечения. Пока одни развлекались в местном парке аттракционов и испытали на себе самые захватывающие конструкции. Другие были увлечены станциями «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой», где каждый желающий мог погрузиться в мир творчества, науки и бизнеса.