В Красноярском крае 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам 11,3 млн рублей

В Красноярском крае возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества: на этот раз жертвой злоумышленников стала 72-летняя жительница Курагинского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Выяснилось, что сын пожилой женщины погиб в зоне проведения специальной военной операции. В начале текущего года пенсионерке позвонила незнакомка и под предлогом отправки посылки с вещами сына попросила назвать код из СМС. Пожилая женщина поверила и продиктовала цифры. После этого ей под различными предлогами начали звонить злоумышленники, требовали обналичить имеющиеся у бабушки деньги, отдать их курьеру либо перевести на указанный счет. Кроме того, пенсионерку убедили продать квартиру и также отдать деньги курьеру. После того как аферисты перестали выходить на связь, она осознала, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 11,3 миллиона рублей.