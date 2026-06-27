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Власти рассказали, почему нет бензина на некоторых заправках крупных операторов в Калининграде

В Мининфраструктуры отмечают, что компании могут не успевать завозить топливо одновременно на все АЗС.

На некоторых заправках крупных операторов в Калининграде нет бензина, потому что компании могут не успевать его завозить на все АЗС. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

В ведомстве отмечают, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным министерства, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС.

Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

Уже больше недели местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.

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