В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка с пулей возле глаза

«В наше отделение экстренно поступил 14-летний пациент с тяжелым ранением лица. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне — под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа», — говорится в сообщении.