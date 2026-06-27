Мэрия Нижнего Новгорода окажет помощь жителям сгоревших домов в Ленинском районе

Мэрия Нижнего Новгорода окажет адресную помощь жителям сгоревших домов в Ленинском районе. Об этом сообщил в МАХ глава города Юрий Шалабаев.
Он уточнил, что пожар произошёл в районе улиц Снежной и Самочкина. В результате возгорания были уничтожены два жилых дома, один из которых ранее был признан аварийным и находится в стадии расселения.
По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных.
Сразу после происшествия к работе подключились сотрудники администрации Ленинского района. Большинство жителей разместились у родственников, ещё две семьи обеспечены временным жильём.
Юрий Шалабаев отметил, что с пострадавшими поддерживается постоянная связь, организована дальнейшая адресная работа. У жильцов нескольких квартир сгорели документы, районная администрация окажет содействие в их восстановлении.
Глава города также поручил обратиться в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств произошедшего.
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