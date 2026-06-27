Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Нижнего Новгорода окажет помощь жителям сгоревших домов в Ленинском районе

У жильцов нескольких квартир сгорели документы.

Мэрия Нижнего Новгорода окажет адресную помощь жителям сгоревших домов в Ленинском районе. Об этом сообщил в МАХ глава города Юрий Шалабаев.

Он уточнил, что пожар произошёл в районе улиц Снежной и Самочкина. В результате возгорания были уничтожены два жилых дома, один из которых ранее был признан аварийным и находится в стадии расселения.

По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных.

Сразу после происшествия к работе подключились сотрудники администрации Ленинского района. Большинство жителей разместились у родственников, ещё две семьи обеспечены временным жильём.

Юрий Шалабаев отметил, что с пострадавшими поддерживается постоянная связь, организована дальнейшая адресная работа. У жильцов нескольких квартир сгорели документы, районная администрация окажет содействие в их восстановлении.

Глава города также поручил обратиться в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что огнеборцы спасли 59-летнего мужчину в Ковернинском районе.