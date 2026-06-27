Эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали об особом режиме питания в жаркие дни.
Так, эпидемиологи предупредили белорусов о том, что в жаркую погоду следует питаться по-особому. В частности, следует пересмотреть калорийность и состав рациона.
— Уменьшите долю жирных и тяжелых для усвоения продуктов, сведите к минимуму потребление мяса, — рассказали в центре.
Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, что есть в жару следует также в определенное время.
— Основные приемы пищи нужно перенести на утренние и вечерние часы, исключить еду в самые жаркие интервалы суток — с 12 до 16 часов, — указали специалисты.
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