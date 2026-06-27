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Эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару

Эпидемиологи предупредили белорусов об особом режиме питания во время жары.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали об особом режиме питания в жаркие дни.

Так, эпидемиологи предупредили белорусов о том, что в жаркую погоду следует питаться по-особому. В частности, следует пересмотреть калорийность и состав рациона.

— Уменьшите долю жирных и тяжелых для усвоения продуктов, сведите к минимуму потребление мяса, — рассказали в центре.

Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, что есть в жару следует также в определенное время.

— Основные приемы пищи нужно перенести на утренние и вечерние часы, исключить еду в самые жаркие интервалы суток — с 12 до 16 часов, — указали специалисты.

Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.

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