Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова

Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Он занимал должности министра обороны РФ, спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также являлся почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», — говорится в телеграмме.
Владимир Путин подчеркнул, что на государственных постах Иванов проявил себя как деятельный и грамотный руководитель, а также как абсолютно надежный и порядочный человек.
«Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья — все кто знал его и кому довелось с ним трудиться. Таким он останется в нашей памяти», — добавил президент.