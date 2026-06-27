Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Сергея Иванова в связи с его кончиной. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил вклад Иванова в развитие страны и укрепление ее суверенитета.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Он занимал должности министра обороны РФ, спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также являлся почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.

«Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин подчеркнул, что на государственных постах Иванов проявил себя как деятельный и грамотный руководитель, а также как абсолютно надежный и порядочный человек.

«Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья — все кто знал его и кому довелось с ним трудиться. Таким он останется в нашей памяти», — добавил президент.