Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова

«Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», — говорится в телеграмме.