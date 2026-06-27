Прокуратура взяла на контроль восстановление музейного комплекса «Самбекские высоты» после атаки БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадал музейный комплекс «Самбекские высоты». На территории мемориала зафиксированы повреждения, есть пострадавшие. Прокуратура области взяла на контроль устранение последствий и соблюдение прав пострадавших. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Сейчас прокуратура координирует работу со всеми службами, чтобы оперативно оказать людям медицинскую и другую необходимую помощь. На месте ситуацию лично контролирует прокурор Неклиновского района.
— Прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, — сказано в сообщении.
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