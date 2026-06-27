В Ростовской области из-за атаки БПЛА территория музея получила повреждения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Повреждения имеются на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщили в прокуратуре региона.
В субботу губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.
«Сегодня в Неклиновском районе в результате атаки БПЛА имеются повреждения на территории музейного комплекса “Самбекские высоты”, есть пострадавшие», — сказал журналистам представитель прокуратуры.
Прокуратурой области взято на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.