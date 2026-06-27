В Стерлитамаке откроется спортивное пространство для занятий теннисом

Новый спортивный объект для занятий теннисом появится в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан. Такие пространства открываются в городе благодаря поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Стерлитамака.
В новом комплексе будут размещаться два профессиональных корта со специальным покрытием, зона для падела и пять теннисных столов. Заниматься смогут все желающие, также будут работать группы детского тенниса. Открытие запланировано на сентябрь. Сейчас помещение ремонтируется, объект готовят местные предприниматели.
«Наши жители все больше увлекаются теннисом: как профессиональным, так и любительским. Достаточно сказать, что столы для игры в настольный теннис в обновленных парках и на набережной практически никогда не пустуют. Как известно, спрос рождает предложение: наши предприниматели открывают новые спортивные пространства», — сказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.