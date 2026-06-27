В Стерлитамаке откроется спортивное пространство для занятий теннисом

«Наши жители все больше увлекаются теннисом: как профессиональным, так и любительским. Достаточно сказать, что столы для игры в настольный теннис в обновленных парках и на набережной практически никогда не пустуют. Как известно, спрос рождает предложение: наши предприниматели открывают новые спортивные пространства», — сказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.