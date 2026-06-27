В городе Тобольске Тюменской области пройдет фестиваль «Крапивник»

Фестиваль «Крапивник» состоится 4 июля в Губернском музее Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в Тюменской области. Мероприятие состоится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте культуры.
Гости фестиваля, посвященного крапивному ткачеству, смогут попробовать крапивный чай, поучаствовать в народных играх и освоить древнее ремесло на мастер-классах. Изначально проект существовал как интерактивная выставка-мастерская «Трава-Огонь» внутри музея, однако со временем он перерос в ежегодный фестиваль на открытом воздухе, который уже полюбился и тоболякам, и гостям города. Мероприятие пройдет с 13:00 до 16:00 на площади С. Ремезова, 10. Вход свободный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.