В городе Тобольске Тюменской области пройдет фестиваль «Крапивник»

Гости фестиваля, посвященного крапивному ткачеству, смогут попробовать крапивный чай, поучаствовать в народных играх и освоить древнее ремесло на мастер-классах. Изначально проект существовал как интерактивная выставка-мастерская «Трава-Огонь» внутри музея, однако со временем он перерос в ежегодный фестиваль на открытом воздухе, который уже полюбился и тоболякам, и гостям города. Мероприятие пройдет с 13:00 до 16:00 на площади С. Ремезова, 10. Вход свободный.