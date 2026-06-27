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Первые лица региона поздравили воронежцев с Днём молодёжи и выпускными

Оба события отмечаются в субботу, 27 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днём молодёжи и школьными выпускными. Оба события отмечаются в субботу, 27 июня. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба областного правительства.

Сегодня аттестаты получат более десяти тысяч воронежцев. Александр Гусев и Юрий Матузов выразили надежду, что результаты экзаменов соотносятся с дальнейшими планами выпускников на жизнь.

«Тем, кто собирается продолжить свое образование, — лёгкого поступления и зачисления. Тем, кто пойдёт трудиться, — найти дело и коллектив по душе. В любом случае следуйте за мечтой, верьте в себя, стремитесь быть профессионалами и хорошими людьми. Храните школьную дружбу и теплые воспоминания о скоростном маршруте Детство — Юность», — обратились к выпускникам первые лица региона.

Губернатор и председатель областной думы также отметили, что уверены в будущем России, поскольку умения и таланты современной молодёжи способны творить чудеса.