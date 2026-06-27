В Пермском крае из-за дождей отменяют празднование Дня молодежи

Ранее прогноз о сильных ливнях на выходные сделали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. По данным пермских синоптиков, наиболее сильные осадки пройдут на юго-западе региона. В Чайковском прогнозируется до 100 мм, причем почти все эти они должны выпасть до утра 28 июня.