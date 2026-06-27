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В Пермском крае из-за дождей отменяют празднование Дня молодежи

Аномальные дожди, продолжающиеся в Пермском крае, стали причиной отмены праздничных программ в ряде территорий. Так, об отмене мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, сообщили в соцсетях Еловского округа. В Чайковском власти решили перенести большую часть программы в помещения. В частности, соревнования по современным танцам и мастер-классы пройдут в Молодежном центре.

Источник: Коммерсантъ

Аномальные дожди, продолжающиеся в Пермском крае, стали причиной отмены праздничных программ в ряде территорий. Так, об отмене мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, сообщили в соцсетях Еловского округа. В Чайковском власти решили перенести большую часть программы в помещения. В частности, соревнования по современным танцам и мастер-классы пройдут в Молодежном центре.

Ранее прогноз о сильных ливнях на выходные сделали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. По данным пермских синоптиков, наиболее сильные осадки пройдут на юго-западе региона. В Чайковском прогнозируется до 100 мм, причем почти все эти они должны выпасть до утра 28 июня.