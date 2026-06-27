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В Беларуси прошел обмен гражданскими между Россией и Украиной

Беларусь стала площадкой для обмена гражданскими между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

На территории Беларуси прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной, пишет БелТА.

Сообщается, что 26 июня стороны передали для обмена по 160 военных. А 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе состоялся гуманитарный обмен мирными жителями. Из Украины в Россию возвращены семь человек, столько же гражданских отправляются на украинскую территорию.

Ранее мы писали, что президенту России Владимиру Путину рассказали, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.

А еще стало известно, что Совбез ООН проведет заседание из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

И мы писали, что Беларусь хочет дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе.

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