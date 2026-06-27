В Беларуси прошел обмен гражданскими между Россией и Украиной

Сообщается, что 26 июня стороны передали для обмена по 160 военных. А 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе состоялся гуманитарный обмен мирными жителями. Из Украины в Россию возвращены семь человек, столько же гражданских отправляются на украинскую территорию.