В Беларуси прошел обмен гражданскими между Россией и Украиной

На территории Беларуси прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной, пишет БелТА.
Сообщается, что 26 июня стороны передали для обмена по 160 военных. А 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе состоялся гуманитарный обмен мирными жителями. Из Украины в Россию возвращены семь человек, столько же гражданских отправляются на украинскую территорию.
Ранее мы писали, что президенту России Владимиру Путину рассказали, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.
И мы писали, что Беларусь хочет дать украинцам упрощенный пропуск в леса и болота на границе.