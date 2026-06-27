СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае. В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находило 12 человек, в том числе 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто из них не пострадал.