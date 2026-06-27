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СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае.

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в пятницу в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае. В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находило 12 человек, в том числе 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Следователем Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 263 УК РФ “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.