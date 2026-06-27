В Японии открыли храм для плюшевых игрушек

На территории храма создали несколько тематических объектов: молитвенный зал, статуи львов‑хранителей в стиле плюшевых игрушек и ворота тори с «медвежьими» ушами. В ближайшее время там планируют открыть отдельный мемориальный зал, где будет храниться прах плюшевых символов после ритуальных церемоний.