В Ростове фонтан на площади Ленина намерены спроектировать за городские средства

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», народное голосование за проект проходило в июне 2025 года на сайте «Активный ростовчанин». В нем участвовали более 5 тыс. горожан. Они выбрали проект фонтана, максимально приближенного к историческому: с каскадами, террасами с фонтанами, садовым лабиринтом, детскими площадками, фотозонами и вечерней подсветкой.