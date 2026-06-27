В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали 11 человек

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом, из них девять госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В результате атаки БПЛА по музейному комплексу “Самбекские высоты” — 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 — госпитализированы, двое — от госпитализации отказались», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.