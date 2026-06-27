В Москве в середине июля появятся еще три участка выделенных полос

«В середине июля введем сразу три новых участка выделенных полос в трех округах столицы. По ним пройдут семь маршрутов автобусов, на которых в будни совершают более 21,5 тыс. поездок. В результате время в пути в часы пик снизится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси», — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении департамента в «Максе».
Ликсутов также напомнил, что выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на четверть.
На юго-западе Москвы новые выделенные полосы появятся на улице Поляны, в районе примыкания к Бартеневской улице, а на юго-востоке — на улице Вострухина в районе примыкания к Рязанскому проспекту. В Зеленограде выделенные полосы введут на улице Гоголя в районе примыкания к Крюковской эстакаде.