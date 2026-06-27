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В Москве в середине июля появятся еще три участка выделенных полос

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В Зеленограде 18 июля будут введены три участка новых выделенных полос, а также на юго-востоке и юго-западе Москвы. Об этом в «Максе» сообщил столичный департамент транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«В середине июля введем сразу три новых участка выделенных полос в трех округах столицы. По ним пройдут семь маршрутов автобусов, на которых в будни совершают более 21,5 тыс. поездок. В результате время в пути в часы пик снизится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси», — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении департамента в «Максе».

Ликсутов также напомнил, что выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на четверть.

На юго-западе Москвы новые выделенные полосы появятся на улице Поляны, в районе примыкания к Бартеневской улице, а на юго-востоке — на улице Вострухина в районе примыкания к Рязанскому проспекту. В Зеленограде выделенные полосы введут на улице Гоголя в районе примыкания к Крюковской эстакаде.