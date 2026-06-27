В Орехово-Зуевском округе Подмосковья обновят 7 региональных дорог

В настоящее время специалисты обновляют больше 10,7 км асфальтобетонного полотна на участке Шатурского шоссе у железнодорожной станции Авсюнино. Кроме того, в округе отремонтируют дорогу у деревни Губино, поворот у остановки «Мисцево», Шатурское шоссе у деревни Велино, участок Егорьевского шоссе на пересечении с трассой А-108 и съезд на Шатурское шоссе от деревни Деревнищи. На всех региональных участках уложат покрытие с использованием асфальтобетонных смесей, а также нанесут разметку и укрепят обочины.