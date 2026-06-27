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В Орехово-Зуевском округе Подмосковья обновят 7 региональных дорог

Специалисты отремонтируют около 20 км покрытия.

Семь региональных дорог общей протяженностью около 20 км отремонтируют в Орехово-Зуевском округе Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе Подмосковья со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. По его словам, специалисты уже обновили одну дорогу и меняют покрытие на следующей.

Специалисты Мосавтодора завершили укладку покрытия на четырехкилометровом участке обхода города Дрезны, которое входит в опорную сеть региона. У дороги расположена церковь Троицы Живоначальной, а еще любители летнего отдыха могут проехать к двум пляжам на озере Мечта и карьере Козлово. На обходе, кроме разметки, дорожники установят металлические-барьерные ограждения и смонтируют катафоты и знаки.

В настоящее время специалисты обновляют больше 10,7 км асфальтобетонного полотна на участке Шатурского шоссе у железнодорожной станции Авсюнино. Кроме того, в округе отремонтируют дорогу у деревни Губино, поворот у остановки «Мисцево», Шатурское шоссе у деревни Велино, участок Егорьевского шоссе на пересечении с трассой А-108 и съезд на Шатурское шоссе от деревни Деревнищи. На всех региональных участках уложат покрытие с использованием асфальтобетонных смесей, а также нанесут разметку и укрепят обочины.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.