Молодые волгоградцы назвали зарплату своей мечты

— Ко Дню молодежи эксперты опросили больше двух тысяч россиян. Оказалось, что многие из них на текущем этапе карьеры хотели был получать 83.422 рубля, — рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». — Однако нередко начинающие работники оценивали свои зарплатные возможности более реально, называя сумму от 50 до 70 тысяч рублей. Чуть более двадцати процентов опрошенных готовы довольствоваться выплатами до 50 тысяч рублей.