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Экспозиция музея «Самбекские высоты» не пострадала при ударе БПЛА

Экспозиция музея «Самбекские высоты» в Ростовской области не пострадала.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экспозиция музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, на территорию которого в субботу попал беспилотник, по предварительной информации, не пострадала, удар пришелся по зданию, в котором расположен информационно-выставочный центр, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 11 человек.

«По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.

Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.

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