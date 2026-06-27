В Нижнекамске создали карманный путеводитель для туристов

Работа над будущим карманным гидом началась с масштабного исследования: в течение полугода горожане делились любимыми местами — как популярными, так и малоизвестными, а также воспоминаниями и историями, связанными с родным городом. В проекте приняли участие более 400 нижнекамцев разных профессий. В путеводителе собрано свыше 50 локаций в городе и за его пределами. Основной маршрут по главным достопримечательностям рассчитан на два дня.