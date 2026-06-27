В Нижнекамске создали карманный путеводитель для туристов

Путеводитель «Вместе по Нижнекамску» разработали в Республике Татарстан, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это первый карманный гид в Нижнекамске, который поможет туристам познакомиться с городом, а жителям — узнать интересные факты о нем, сообщили в исполкоме Нижнекамского муниципального района.
Проект создан компанией СИБУР совместно с «Проектной группой 8» к 60-летию города. Путеводитель расскажет об истории строительства на Каме, уникальных арт-объектах и жизни нижнекамцев: где они учатся, занимаются спортом, гуляют, проводят культурные вечера, встречаются с друзьями, обедают и откуда любуются живописными видами.
Работа над будущим карманным гидом началась с масштабного исследования: в течение полугода горожане делились любимыми местами — как популярными, так и малоизвестными, а также воспоминаниями и историями, связанными с родным городом. В проекте приняли участие более 400 нижнекамцев разных профессий. В путеводителе собрано свыше 50 локаций в городе и за его пределами. Основной маршрут по главным достопримечательностям рассчитан на два дня.
Электронная версия путеводителя доступна на сайте «Вместе по Нижнекамску». Там же можно поделиться своими отзывом или предложением. Лучшие идеи лягут в основу следующей версии карманного гида. С печатной версией путеводителя все желающие смогут ознакомиться в библиотеках города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.