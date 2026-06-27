В Череповце открыли новое здание городской поликлиники № 7

Новое пятиэтажное здание городской поликлиники № 7 общей площадью свыше 13,2 тыс. кв. м построили в Зашекснинском районе Череповца Вологодской области, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь там будут получать более 50 тысяч человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Объект на ул. Годовикова рассчитан на 800 посещений в смену. В здании предусмотрели работу 11 отделений: неотложной помощи, лучевой диагностики, профилактических осмотров, функциональной и ультразвуковой диагностики, спортивной медицины и других. Там есть кабинеты эндоскопических исследований и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, аптечный распределительный пункт.
«Новая Череповецкая городская поликлиника № 7 — самая современная и крупная поликлиника в Вологодской области. На ее строительство направили свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе около одного миллиарда рублей предусмотрели на закупку медицинского оборудования», — сказал глава региона Георгий Филимонов.
За счет средств областного бюджета для новой поликлиники приобрели более 1 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 13 единиц «тяжелого» оборудования — аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммограф, рентген-аппарат, флюорограф, и шесть ультразвуковых диагностических систем.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.