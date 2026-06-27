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В ростовской школе № 74 прошел Всероссийский семинар по дошкольному образованию

В Ростове обсудили будущее детских садов.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 74 Ростова-на-Дону прошел V Всероссийский семинар «Территория дошкольного детства». Мероприятие посвятили современным подходам в образовании, воспитании и развитии детей в детских садах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На семинаре говорили о создании развивающей среды, инклюзивных практиках, нейропсихологической подготовке детей с особыми потребностями, а также о взаимодействии с семьями.

Отдельно обсудили проект «Добрые игры», который помогает приобщать детей к традиционным ценностям и культуре России. Внимание уделили и здоровому образу жизни, безопасности, психологической поддержке педагогов.

В сообщении также сказано, что в системе дошкольного образования Ростовской области работают более 19 тысяч педагогов в почти 1500 детских садах.

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