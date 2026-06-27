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После удара БПЛА по музею в Ростовской области в больницу доставили 11 человек

В результате воздушной атаки по военно-историческому музею «Самбекские высоты» 11 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Это указано в оперативной сводке, опубликованной на странице главы региона Юрия Слюсаря в мессенджере МАХ.

В результате воздушной атаки по военно-историческому музею «Самбекские высоты» 11 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Это указано в оперативной сводке, опубликованной на странице главы региона Юрия Слюсаря в мессенджере МАХ.

Уточняется, что девять пострадавших были госпитализированы, а двое отказались от госпитализации. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Согласно опубликованным данным, удар пришелся по основному зданию музейного комплекса, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

«Вражеская атака на “Самбекские высоты” — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — сказано в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что днем 27 июня было зафиксировано попадание БПЛА на территорию военно-исторического музея «Самбекские высоты». По информации агентства «ТАСС Юг», ВСУ ударили по мемориальному комплексу во время фестиваля «Крылья славы», афиша которого размещена в соцсетях музея.

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