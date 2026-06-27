Пол будущего ребенка нижегородской пары раскрыли на футбольном стадионе

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что в регионе становится все больше молодых семей, которые связывают свое будущее с родной землей. По ее словам, особенно символично, что именно в День молодежи участники праздника вместе разделили радостный момент ожидания новой жизни.