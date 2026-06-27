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В «зеркальную» дату в Нижегородской области поженились 600 пар

Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных локациях: на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения.

Абсолютный рекорд установили нижегородские влюбленные — в «зеркальную» дату — 26.06.2026 — в Нижегородской области сочетались браком более 600 пар. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Глеб Никитин.

Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных локациях: на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения.

Глава региона пожелал, чтобы в день годовщины сегодняшние молодожены вновь возвращались в любимые места города.

«Поздравляю всех, кто сказал друг другу “да” в этот красивый день!» — сказал Глеб Никитин.