О машине заботятся, а о себе нет

И ведь действительно, кто этого не видел — трепетного отношения к своей ласточке, сочетающегося с абсолютной беспечностью к собственному состоянию? Может, это явление и не массовое, но ведь и не сказать чтобы редкое. А повышение внимание к машине и в самом деле прекрасно показывает, что всё мужчины знают про ответственность. Прекрасно они понимают: чтобы что-то работало, в это что-то нужно вкладываться. И ведь они готовы. И никто вроде как не требует аналога ОМС для своих железных коней. Никто не жалуется, что ему некогда ухаживать за машиной, потому что он на двух работах пашет. А если ласточка вдруг стала чахнуть, капризничать, никто не спешит обвинять в этом политиков, врачей, блогеров, женщин, мировое правительство, марсиан и черт знает еще кого.