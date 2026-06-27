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В Анапском районе Кубани завершено строительство офиса врача общей практики

На первом этаже будет работать детское отделение, на втором — терапевт, стоматолог, гинеколог.

Офис врача общей практики возвели в селе Сукко Анапского района Краснодарского края, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящее время муниципалитет готовит документы, чтобы передать учреждение городской больнице Анапы, сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Маслова.

Двухэтажное здание медучреждения в Сукко площадью около 500 кв. м поэтапно готовится к открытию. На первом этаже будет работать детское отделение, на втором — кабинеты терапевта, стоматолога, гинеколога, физиокабинет. За счет средств инвестора закуплено и установлено оборудование. Территория благоустроена, для маломобильных граждан организована доступная среда. Есть и медперсонал, который переведут сюда из старого здания.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.