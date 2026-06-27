Символика Дня молодежи украсит нижегородскую телебашню

27 июня телебашня в Нижнем Новгороде засияет тематической подсветкой в честь Всероссийского фестиваля «День молодёжи-2026». Иллюминация включится в 21:30 в рамках совместного проекта Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра и регионального министерства молодёжной политики.
Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, на медиафасаде появится слоган праздника — «Мечта. Гордость. Единство — День молодёжи-2026», а также символ фестиваля — Конь-Огонь, олицетворяющий движение и единство культур.
Фестивальные площадки откроются в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. В программе — проекты молодёжных организаций и российских компаний.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, какие мероприятия в рамках «Дня молодежи-2026» пройдут в Нижегородской области.