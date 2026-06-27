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Символика Дня молодежи украсит нижегородскую телебашню

Праздничная подсветка включится в 21.30 27 июня.

Источник: Нижегородская правда

27 июня телебашня в Нижнем Новгороде засияет тематической подсветкой в честь Всероссийского фестиваля «День молодёжи-2026». Иллюминация включится в 21:30 в рамках совместного проекта Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра и регионального министерства молодёжной политики.

Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, на медиафасаде появится слоган праздника — «Мечта. Гордость. Единство — День молодёжи-2026», а также символ фестиваля — Конь-Огонь, олицетворяющий движение и единство культур.

Фестивальные площадки откроются в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. В программе — проекты молодёжных организаций и российских компаний.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, какие мероприятия в рамках «Дня молодежи-2026» пройдут в Нижегородской области.