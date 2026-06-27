Власти Калининградской области объяснили причину отсутствия топлива на некоторых АЗС

Отсутствие топлива на отдельных автозаправочных станциях Калининградской области связано с резко возросшим спросом. Такое объяснение дали в пресс-службе регионального правительства, передав комментарий министерства развития инфраструктуры.
Как пояснили в ведомстве, ранее график подвоза топлива формировался исходя из среднемесячного потребления.
«Уже в сообщении губернатора было отмечено — за этот месяц спрос на топливо увеличился почти вдвое. И продолжает расти. При увеличении нагрузок на заправках логично бензин разбирают быстрее», — говорится в комментарии.
В министерстве отметили, что подвоз топлива на АЗС осуществляется по графику, однако из-за повышенного спроса его приходится оперативно корректировать.
«Есть график подвоза топлива на заправки, но опять же из-за повышенного спроса график оперативно перестраивают и могут не успевать оперативно и одновременно завозить (речь о крупных операторах)», — пояснили в ведомстве.
Напомним, 25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения на отпуск топлива: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.
При этом губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, поставки продолжаются морским путем, а введенные ограничения призваны предотвратить дальнейший ажиотажный спрос. Ранее он также сообщал, что в Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива.