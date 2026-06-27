Власти Калининградской области объяснили причину отсутствия топлива на некоторых АЗС

Напомним, 25 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе за месяц выросло почти в два раза. На этом фоне на АЗС крупных операторов ввели временные ограничения на отпуск топлива: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.