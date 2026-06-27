В Заволжском районе Ярославля комплексно обновили школу № 50

Здание школы № 50 имени Валерия Харитонова на проспекте Авиаторов в Ярославле капитально отремонтировали по нацпроекту «Молодёжь и дети». Обновленное учреждение откроет свои двери для учащихся уже 1 сентября, сообщили в организационно-информационной службе мэрии Ярославля.
Контракт на проведение капремонта был заключен в марте 2026 года. Здание школы полностью преобразилось: подрядчик выполнил не только основные строительно-монтажные работы, но и ряд дополнительных мероприятий, необходимых для обеспечения надежности и долговечности здания. В частности, были усилены несущие конструкции, заменены оконные перемычки, выполнены работы по устройству отмостки и обновлению входной группы.
«Школа получила новую жизнь. Из здания, которое нуждалось в серьезном обновлении, она превратилась в современное образовательное пространство. Уже 1 сентября ученики вернутся в светлую, красивую и технологичную школу, где созданы все условия для качественного обучения и развития», — отметил мэр города Артем Молчанов.
В ходе ремонта были обновлены учебные кабинеты, коридоры и инженерные системы. В школе также появятся новое оборудование и мебель, а также современная система навигации. Особое внимание уделено созданию комфортной образовательной среды для учеников и педагогов. Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории.
«В школе реализованы современные технические решения и использованы актуальные материалы. Сейчас образовательное учреждение ожидает поставку нового оборудования, которое уже закуплено. Кроме того, школа продолжит развиваться в соответствии со своей морской и кадетской направленностью, а обновленное пространство позволит создать для учеников еще более комфортные условия для обучения», — подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента образования городской мэрии Александр Гуськов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.