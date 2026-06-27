В Заволжском районе Ярославля комплексно обновили школу № 50

Контракт на проведение капремонта был заключен в марте 2026 года. Здание школы полностью преобразилось: подрядчик выполнил не только основные строительно-монтажные работы, но и ряд дополнительных мероприятий, необходимых для обеспечения надежности и долговечности здания. В частности, были усилены несущие конструкции, заменены оконные перемычки, выполнены работы по устройству отмостки и обновлению входной группы.