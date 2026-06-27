В Хабаровском крае 24 школьника получили премию Гродекова

В Хабаровском крае 24 школьника стали лауреатами премии имени Н. И. Гродекова за победы и призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, — сообщает пресс-служба правительства края.
Церемония прошла на площадке Хабаровского краевого института развития образования имени К. Д. Ушинского.
Глава региона Дмитрий Демешин также дал старт новому сезону олимпиады и познакомился с работой «Проектного полигона» — пространства, где студенты ведущих вузов, представители предприятий и школьники совместно разрабатывают инженерные и технологические проекты для развития промышленности региона. Губернатор подчеркнул, что ключевым критерием остаётся практический результат и возможность внедрения идей в экономику края.
На площадке детского технопарка «Кванториум» молодые участники представили проект фестиваля инженерных идей «ТехноКод», поддержанный грантом «Движения Первых». Школьники уже провели серию обучающих выездов по районам края, где учили сверстников работе с беспилотниками. Новый этап проекта включает направления робототехники, БПЛА, 3D-моделирования и аддитивных технологий.
После знакомства с проектами губернатор вручил сертификаты на получение именной премии. Размер каждой выплаты составил 100 тысяч рублей. В этом году в финале олимпиады Хабаровский край представляли 45 школьников по 18 предметам. Итог — 25 дипломов победителей и призёров.
Регион уже десять лет удерживает лидерство в Дальневосточном федеральном округе по числу участников заключительного этапа. Власти подчёркивают, что в крае продолжают развивать образовательную инфраструктуру: строятся новые школы, детские сады, развивается межвузовский кампус и система поддержки одарённых детей.
Губернатор отметил, что регион заинтересован в том, чтобы талантливые выпускники оставались учиться и работать в крае, связывая с ним своё будущее.