Волгоградцы рассказали о пережитой ночью ракетной атаке

— Мы с женой подскочили от страшных звуков. Понимания, что именно происходит, пока еще на было, — вспоминает детали сегодняшней ночи еще один волгоградец. — А дальше услышали страшный грохот — от звука у нас сама собой открылась балконная дверь. Супруга была в слезах, у меня самого от страха не попадал зуб на зуб. В итоге собрались с мыслями и спустились в убежище. Простояли там минут пять, хотя, по внутренним ощущениям, все это длилось значительно дольше. Уже после того, как грохот затих, вышли из укрытия и вернулись домой, пытаясь прийти в себя от пережитого.