В Татарстане спущен на воду новый буксир ледового класса «Кулой»

Торжественная церемония спуска на воду нового многоцелевого морского буксира «Кулой» состоялась на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане. Судно стало четвертым в серии проекта Т3150-ЗД, сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.
Буксир спроектирован как многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса. Оно способно эффективно работать в сложных климатических условиях, в том числе при наличии льда, что делает его незаменимым в акваториях с суровыми зимами. Эксплуатационные возможности «Кулоя» включают буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, содействие в постановке судов к причалу, участие в мероприятиях по тушению пожаров на воде, ликвидацию аварийных разливов нефти.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.