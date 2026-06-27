В Татарстане спущен на воду новый буксир ледового класса «Кулой»

Буксир спроектирован как многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса. Оно способно эффективно работать в сложных климатических условиях, в том числе при наличии льда, что делает его незаменимым в акваториях с суровыми зимами. Эксплуатационные возможности «Кулоя» включают буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, содействие в постановке судов к причалу, участие в мероприятиях по тушению пожаров на воде, ликвидацию аварийных разливов нефти.