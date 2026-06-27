Более 5 тысяч жителей Красноярского края посетили федеральный этап ярмарки трудоустройства

В рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» было организовано мероприятие, объединившее 5,3 тысячи кандидатов и 400 компаний, предложивших свыше 9 тысяч рабочих мест. Ярмарка, проведенная в крае благодаря поддержке национального проекта «Кадры», развернулась на 16 городских и муниципальных площадках. Ключевым событием стала работа флагманской площадки в Красноярске, а в 45 других территориях параллельно функционировала мобильная ярмарка на базе передвижных центров занятости. К наиболее востребованным профессиям относятся водители, механики, сварщики и инженеры, чей доход может составлять до 300 тысяч рублей. В бюджетной сфере медицинским работникам предлагают вознаграждение в диапазоне от 130 до 150 тысяч рублей, а сотрудникам правоохранительных органов и госслужащим — до 130 тысяч. В рамках мероприятия были организованы телемосты с другими регионами, а также проведены собеседования для студентов из Красноярского края, получающих образование в Москве и Санкт-Петербурге, с работодателями их родного региона. В Красноярске в рамках ярмарки прошла лекция от Российского общества «Знание», посвященная методам увеличения производительности труда. Расширение практик бережливого производства является ключевой задачей для стимулирования экономического развития региона. Благодаря содействию службы занятости с начала текущего года работу нашли свыше 13 тысяч человек. На данный момент в базе данных вакансий насчитывается более 44 тысяч предложений. Наибольший спрос на рынке труда наблюдается на квалифицированных сотрудников в сферах промышленности и транспорта, строительства, а также сельского и лесного хозяйства.