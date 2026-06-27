ВСУ атаковали музей в Ростовской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинские боевики атаковали военно-исторический музей «Самбекские высоты» в Неклиновском районе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы», — написал он в Telegram-канале.
Удар пришелся по основному комплексу зданий, где расположен информационно-выставочный центр. Детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают врачи и сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.
По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала.
Она посвящена подвигу советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Народный музей Великой Отечественной войны был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.