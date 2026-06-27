В Усть-Лабинском районе Кубани пройдет спортивный фестиваль «Суворов Трейл»

Спортивный фестиваль «Суворов Трейл» состоится в четвертый раз в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Событие пройдет 11 и 12 июля, сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
В первый день фестиваля будут подготовлены короткие и детские дистанции, а в воскресенье — дистанции для тех, кто готов к более серьезным испытаниям. Впервые на «Суворов Трейл» будет организован палаточный городок. В этом году можно будет не просто приехать на старт, а остаться на все выходные — прямо в центре событий. Например, приехать со своей палаткой или забронировать ее у организаторов заранее.
Стартовый городок и сцена будут расположены на новой набережной Усть-Лабинска у озера Копытце. Для участников и зрителей готовят развлекательную и концертную программы. В рамках события уже во второй раз пройдет SUP& RUN. Это динамичная и яркая дистанция, которая объединяет бег и сап-серфинг. Регистрация и подробности доступны на сайте.
Всего в крае на летний период запланировано более 60 крупных культурных, спортивных, деловых и образовательных мероприятий. Традиционно они сосредоточены в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе и Новороссийске, а также Усть-Лабинске, Армавире и других городах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.