В Усть-Лабинском районе Кубани пройдет спортивный фестиваль «Суворов Трейл»

В первый день фестиваля будут подготовлены короткие и детские дистанции, а в воскресенье — дистанции для тех, кто готов к более серьезным испытаниям. Впервые на «Суворов Трейл» будет организован палаточный городок. В этом году можно будет не просто приехать на старт, а остаться на все выходные — прямо в центре событий. Например, приехать со своей палаткой или забронировать ее у организаторов заранее.