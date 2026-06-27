При атаке на музей «Самбекские высоты» пострадали 11 человек

В результате атаки беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» днем 27 июня пострадали 11 человек. Девять из них госпитализированы, двое от помощи отказались. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Также, как уточнил глава региона, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.
На месте продолжают работать экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше