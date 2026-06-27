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СК проверит отца, присвоившего пенсию за сына-инвалида под Волгоградом

Когда его отец внезапно захотел узаконить своё родство с мальчиком, женщина удивилась: прежде он не интересовался ребёнком, но пошла ему навстречу.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал активных действий от подчинённых в Волгоградской области. Главу ведомства встревожила ситуация, сложившаяся в одной из семей.

Жительница Волжского одна воспитывает двоих детей, один из которых — инвалид. Когда его отец внезапно захотел узаконить своё родство с мальчиком, женщина удивилась: прежде он не интересовался ребёнком, но пошла ему навстречу.

Однако позже выяснилось: мужчиной двигали исключительно корыстные интересы. Оформив в 2019 году отцовство, он первым делом подал документы на оформление страховой пенсию по уходу за сыном-инвалидом. Мать узнала об этом только когда получила отказ на своё заявление в СФР.

На каком основании в фонде пришли к выводу, что отец воспитывал мальчика — неизвестно. Это предстоит выяснить сотрудникам волгоградского Следкома.

«Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ — “Мошенничество”. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о её ходе», — сообщают в Следкоме РФ.

Ранее мать и вдова погибшего в зоне СВО волгоградца схлестнулись в суде из-за выплат, положенных его родственникам.