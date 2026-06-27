СК проверит отца, присвоившего пенсию за сына-инвалида под Волгоградом

Однако позже выяснилось: мужчиной двигали исключительно корыстные интересы. Оформив в 2019 году отцовство, он первым делом подал документы на оформление страховой пенсию по уходу за сыном-инвалидом. Мать узнала об этом только когда получила отказ на своё заявление в СФР.