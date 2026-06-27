Политолог Ухов: в России созданы беспрецедентные условия для самореализации молодежи

«Огромное значение в последние годы приобрело добровольчество и волонтерство — у всех на слуху многочисленнее проекты в сфере защиты животных, креативных индустрий, в области социальной работы — и все это делает по большей части именно молодежь. Ну и конечно ребята отчаянно и самоотверженно бьются за Россию в зоне СВО, их мужеству, героизму и стойкости могут позавидовать все поколения граждан России, они достойно продолжают дело своих дедов и прадедов», — добавляет политолог.