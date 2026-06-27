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В Калининграде планируют возобновить работы на детской площадке на Верхнем озере не раньше конца осени

С бывшим подрядчиком идут судебные разбирательства.

В Калининграде планируют возобновить работы на новой детской площадке на Верхнем озере не раньше конца осени. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире на странице мэрии «ВКонтакте».

Детскую площадку на Курортной, 75 должны были сдать ещё в конце 2025 года. Однако у властей возникли претензии к качеству работ. По словам Дятловой, подрядчик выполнил их с нарушением требований безопасности, поэтому оборудование демонтировали.

Мы не можем принять работы, мы не можем принять то оборудование, которое не соответствует требованиям безопасности. В настоящий момент за неисполнение обязательств муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Мы обязательно вернёмся к этой площадке, но это будет не раньше конца осени текущего года. Принять то, что сделано некачественно, мы точно не можем и не будем. Надо немножко подождать. До конца года будем закрывать вопрос по этой площадке. Но естественно с предъявлением всех штрафных санкций подрядчику, который так жителей нашего города, — сказала Елена Дятлова.

Благоустройством площадки на улице Курортной занималось ООО «Техстрой Проект». В апреле 2026 года с компанией заключили контракт на 18,7 миллиона рублей.

На территории уложили разноцветное травмобезопасное покрытие. На детской площадке установили комплекс «Башня», скамейки и урны. Кроме того, вдоль игровой зоны обустроили ограждение и высадили кустарники.

Однако власти не приняли объект из-за некачественно выполненных работ. Экспертиза выявила проблемы с резиновым покрытием и некоторыми конструкциями, которые нужно было переделать. Благоустройство детской площадки обещают закончить в 2026 году.

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