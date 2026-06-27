В Калининграде планируют возобновить работы на детской площадке на Верхнем озере не раньше конца осени

Мы не можем принять работы, мы не можем принять то оборудование, которое не соответствует требованиям безопасности. В настоящий момент за неисполнение обязательств муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Мы обязательно вернёмся к этой площадке, но это будет не раньше конца осени текущего года. Принять то, что сделано некачественно, мы точно не можем и не будем. Надо немножко подождать. До конца года будем закрывать вопрос по этой площадке. Но естественно с предъявлением всех штрафных санкций подрядчику, который так жителей нашего города, — сказала Елена Дятлова.