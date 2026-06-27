Детская школа искусств № 1 в Сочи получила новое оборудование

«Современное оборудование и учебные материалы позволят внедрить новые методики преподавания, разнообразить репертуар и творческие проекты, повысить качество подготовки к конкурсам и концертам, привлечь больше талантливых детей к занятиям искусством. Это не просто модернизация — это переход на качественно новый этап развития, который откроет перед нашими учениками новые горизонты», — рассказала директор учреждения Надежда Фанарюк.