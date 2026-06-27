Детская школа искусств № 1 в Сочи получила новое оборудование

Детская школа искусств № 1 города Сочи стала участником национального проекта «Семья», направленного на поддержку и развитие образовательной среды. В ДШИ поступило современное оборудование и учебные материалы, сообщили в городской администрации.
Так, учреждение приобрело концертный рояль, 6 интерактивных панелей для внедрения цифровых технологий в учебный процесс, комплекты нотной и учебной литературы для углубленного изучения предметов. Новое оборудование уже используется на занятиях.
«Современное оборудование и учебные материалы позволят внедрить новые методики преподавания, разнообразить репертуар и творческие проекты, повысить качество подготовки к конкурсам и концертам, привлечь больше талантливых детей к занятиям искусством. Это не просто модернизация — это переход на качественно новый этап развития, который откроет перед нашими учениками новые горизонты», — рассказала директор учреждения Надежда Фанарюк.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.