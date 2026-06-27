Что известно о музее «Самбекские высоты», атакованном БПЛА ВСУ?

Рассказываем о значимости мемориального комплекса.
Днём 27 июня мемориальный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области подвергся атаке БПЛА ВСУ. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, есть пострадавшие, которым на месте оказывают помощь медики. Работают экстренные службы, детонации и пожара не зафиксировано.
Рассказываем, какую значимость для донского региона и памяти о Великой Отечественной войне имеет это место.
Атака БПЛА ВСУ 27 июня: есть 12 пострадавших.
Губернатор Юрий Слюсарь в своём канале раскрыл подробности воздушной атаки БПЛА ВСУ: пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали, двое от госпитализации отказались. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
По оперативным данным, удар пришёлся по зданию информационно-выставочного центра, однако экспозиция не пострадала. Детонации и пожара не зафиксировано, информация уточняется.
Слюсарь назвал произошедшее актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что удар нанесён по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, и что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.
Прокуратура донского региона организовала проверку. В надзорном ведомстве сообщили, что взяли устранение последствий на контроль и координируют работу всех служб для оперативного оказания помощи пострадавшим. На место происшествия выехал прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев, специалисты устанавливают все обстоятельства атаки и оценивают причинённый ущерб.
Историческая справка.
Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой в регионе памятный комплекс. Он расположен в Неклиновском районе недалеко от села Самбек. Посвящён советским воинам, сражавшимся на линии «Миус-фронта» в 1943 году.
30 августа 1943 года донскую землю освободили от немецко-фашистских захватчиков. Большую роль в этом сыграли бои на Самбекских высотах. В июле 1943-го войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Толбухина перешли в контрнаступление, положив начало разгрому гитлеровцам на юге.
27−29 августа в районе Самбека 44-я армия, в составе которой сражались 130-я и 416-я стрелковые дивизии, в том числе Азербайджанская, прорывала оборону противника и наступала на Таганрог. Советские бойцы преодолели считавшийся неприступным рубеж немцев — «Миус-фронт» — вдоль реки Миус (от Донбасса до Таганрога). Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ценой сотен тысяч жизней Красная Армия одержала победу, значение которой трудно переоценить.
Музейный комплекс.
7 мая 1980 года, в год 35-летия Победы, на месте ожесточённых боёв открыли мемориал Славы, посвящённый освобождению Таганрога и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Памятник создали при участии правительства Азербайджанской ССР, на открытии присутствовал возглавлявший тогда компартию республики Гейдар Алиев.
В 2013 году ветераны, поисковики и общественники подняли вопрос о создании в области военно-исторического музея. Площадку предложили разместить у мемориала Славы. В 2015-м приняли решение о формировании Народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» и учредили профильный благотворительный фонд для его поддержки. Открлыи комплекс в 2020 году.
Территория комплекса площадью 14,5 га включает здание музея с постоянной и выставочной экспозициями общей площадью две тыс. кв. метров, интерактивную площадку с военной техникой, а также Аллею Памяти, где с 2015 года ведутся захоронения. В ансамбль входят Высота Народной памяти, часовня, амфитеатр, аллея фонтанов, информационно-выставочный центр и Парк Победы. Комплекс также обеспечен административно-бытовыми и хозяйственными постройками.